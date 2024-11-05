В Иркутский области агрессивный алабай сорвался с цепи и набросился на хозяина

В Тайшетском районе Иркутской области сторожевой пес сорвался с цепи и набросился на хозяина, мужчина сумел забежать в дом и вызвал полицию. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в деревне Новый Акульшет, в правоохранительные органы обратился местный житель. Сельчанин объяснил, что алабай, живущий во дворе дома, сорвался с цепи и набросился на него.

Мужчина сумел укрыться от собаки в доме, но выйти из него не мог. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили агрессивного пса, который попытался наброситься и на них. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить собаку. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Дзержинске бойцовский пес соседки напал на семилетнюю девочку и вцепился ей в лицо. Ребенку понадобилась медицинская помощь, а после восстановления остались большие шрамы.

Ранее агрессивная собака вцепилась в лицо пятилетней девочки в Петербурге.