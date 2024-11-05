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Россиянка издевалась над дочерью, бросая в нее таз, и получила полгода ограничения свободы

В Тюменской области пьяная женщина бросала в дочь таз и толкала ее на унитаз

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Shutterstock

Жительницу Тюменской области осудили за физическое насилие над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 24 декабря прошлого года уже имеющая судимость за насильственное преступление Елена Позднякова взяла в руки полимерный таз и несколько раз бросила его в своего ребенка. Затем она схватила дочь за волосы и толкнула ее на унитаз, та ударилась и получила кровоподтек в ягодично-поясничной области. В этот момент родительница была пьяна.

Мать, как установил суд, не причинила вреда здоровью девочки, а также раскаялась в содеянном, вылечилась от алкогольной зависимости и заявила, что собирается в ближайшее время найти работу. Кроме того, она помирилась с дочерью, поэтому законный представитель обвиняемой попросила о смягчении приговора. В итоге Позднякову приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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