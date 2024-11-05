Россиянке залили глаза клеем при наращивании ресниц

В Пушкине клиентка салона красоты получила химический ожог глаз, когда наращивала ресницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одном из популярных салонов красоты в Пушкине, после процедуры наращивания ресниц петербурженка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В больнице у пострадавшей диагностировали химический ожог правого глаза, причиной ожога стал клей для ресниц, который мастер случайно залил в глаз клиентки. После оказания помощи девушка отпущена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что жительница Смоленска склеила ресницы суперклеем, когда делала маникюр. Бригада скорой помощи оказала девушке первую помощь. Врачи также напомнили, что при попадании клея в глаза необходимо тщательно промыть их водой , наложить повязку и обратиться к офтальмологу.

Ранее пермячка напала на парикмахера из-за плохой стрижки, женщина получила сотрясение мозга.