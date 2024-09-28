Директор калининградской школы предложила родителям учить узбекский язык из-за мигрантов

В калининградской школе разгорелся скандал из-за предложения директора учить узбекский язык. Местная жительница, ребенок которой учится в этом образовательном учреждении, рассказала mk.ru о своем видении ситуации.

Недавно директор школы №7 посоветовала родителям самостоятельно изучать узбекский язык после того, как они пожаловались ей на детей мигрантов, которые почти не говорят по-русски. По этой причине один из родителей даже обратился за помощью в «Русскую общину» — националистическую организацию, известную своей антимигрантской позицией. Однако калининградка заступилась за директора и отметила, что ее слова были «вырваны из контекста».

«Все дети, легально проживающие в стране, имеют право на получение образования. И не принимать их в школу никто не имеет права. Конечно, их не должно быть так много в одном классе, но, видимо, иначе не получилось. Возможно, в этом есть и вина директора, я этого не знаю. Людмила Николаевна просто призвала родителей войти в положение самих детей-мигрантов, ведь им куда сложнее, им приходится учиться на незнакомом языке. И полушутя добавила, что можно поддержать их тем, что выучить несколько слов на узбекском», — говорит родительница.

Она признала, что в городе существует проблема с мигрантами, которые зачастую ведут себя агрессивно, однако, по словам женщины, причина этого кроется в «откровенной неприязни со стороны местных жителей».

Ранее в Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски.