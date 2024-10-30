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Россиянам объяснили, почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Доцент Кулач: яйца в дверце холодильника подвержены температурным перепадам

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Многие привыкли хранить куриные яйца в дверце холодильника, но на самом деле это не самый лучший выбор. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.

Дело в том, что дверца холодильника подвержена частым температурным колебаниям. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура изменяется, что создает нестабильные условия для хранения продуктов. Яйца являются продуктом с высоким содержанием белка и жира и достаточно чувствительны к таким изменениям.

«Температурные колебания могут привести к ускоренной порче яиц, что снижает их срок годности и качество. В результате яйца теряют свежесть и могут испортиться быстрее, чем при условии хранения в более стабильных условиях. Кроме того, частые изменения температуры могут способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», — объяснила она.

Также стоит учитывать и возможный риск механических повреждений скорлупы.

«Если не используется специальная ячейка для хранения, когда каждое яйцо зафиксировано, резкое открывание дверцы может привести к случайным ударам и появлению трещин на скорлупе яиц. Поврежденные яйца становятся более уязвимыми для проникновения в него различных бактерий и, как следствие, быстрее портятся», — отметила эксперт.

Вместо дверцы рекомендуется хранить яйца на полке внутри холодильника, где температура более стабильна. Это поможет сохранить свежесть и качество яиц на протяжении более длительного времени.

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