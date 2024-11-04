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Команда из Подмосковья заработала 2 медали на первенстве РФ по бобслею

Бобслеисты из Подмосковья завоевали серебро на первенстве РФ

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Федерация бобслея и скелетона России

Спортсмены из Московской области завоевали 2 серебряные медали на первенстве России по бобслею, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

«В соревнованиях среди юниорок в составе двухместного экипажа вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсменки Анастасия Дудкина и разгоняющая Анастасия Курышева», — говорится в сообщении.

Среди юниоров подмосковный дуэт Степана Дубинко и разгоняющего Данила Курилина также финишировал вторым. «Золото» и «бронзу» в старте двоек завоевали хозяева турнира — спортсмены из Краснодарского края.

Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 27 лет прошло с 26 по 31 октября 2024 года в Сочи.

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