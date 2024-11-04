В Центральном манеже в Москве открылся просветительский марафон «Знание. Первые»

В Центральном манеже в Москве столице открылся просветительский марафон «Знание. Первые». К событию также присоединились восемь площадок в России. Организаторы марафона ожидают, что за три дня работы мероприятие посетят 25 тыс. человек. Об этом рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, которого цитирует ТАСС.

Как отметил на церемонии открытия Максим Древаль, впервые марафон работает во всех федеральных округах и в новых регионах страны — одна из площадок находится в Луганске.

«Мы рассчитываем, что примерно 25 тыс. человек смогут посетить марафон очно, с ребятами пообщаются более 100 выдающихся лекторов», — сказал Древаль.

Директор организации добавил, что выступления лекторов будут транслироваться в эфире «Знание. ТВ», на федеральных телеканалах, в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

Он уточнил, что на площадке общества выступят генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», который включится в прямом эфире с космодрома «Восточный», где запускается ракета, а также футболист Андрей Аршавин.

Лекторы будут говорить о стоящих перед Россией вызовах, настоящем и будущем страны, отечественной космонавтике, становлении современного агропромышленного комплекса, экологичном транспорте, культуре для молодежи, правилах успешного инвестирования, навыках продюсирования своего будущего.

Одной из тем марафона станет современная история России и героические подвиги соотечественников.

Напомним, первый просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в 2021 году. За четыре года состоялось семь марафонов, в которых приняли участие более 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.

ТАСС является информационным партнером восьмого просветительского марафона «Знание. Первые».