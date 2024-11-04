«Улицы затоплены, машины плывут»: жительница Барселоны — об обстановке из-за ливней

В испанской Барселоне после сильных ливней затопило аэропорт, власти советуют людям не выходить из дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала живущая там россиянка Наталья. Она отметила, что в соседнем городе Кастельдефельс из-за непогоды затоплены улицы и закрыты все учреждения.

«В Барселоне уже более-менее сухо, затоплен аэропорт. Транспорт ходит, но рейсы отменены. В целом в Барселоне спокойно, но правительство не советует выходить на улицу. Магазины работают. Было много осадков, знакомые из других районов говорят, даже град был. У нас не было, только ливни. Сегодня утром на все телефоны пришла сигнализация с предупреждением об опасности. Власти советуют не пользоваться личным транспортом, оставаться дома, быть на связи с родными. Учебу также отменили. Соседний прибрежный город от нас, Кастельдефельс, в более плачевном состоянии: улицы затоплены, машины плывут, все закрыто», — сказала она.

29 октября на юге Испании начались сильные дожди, ставшие причиной масштабного наводнения. В провинции Валенсия, которая больше всех пострадала от непогоды, были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено. В Андалусии на фоне стихийного бедствия сошел с рельсов высокоскоростной поезд с 276 пассажирами.

В пострадавшие районы были направлены более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования. Власти Валенсии призвали жителей избегать затопленных и закрытых дорог, чтобы аварийно-спасательные службы могли как можно быстрее устранить последствия от мощной стихии.

К 4 ноября осадки добрались до Барселоны. Испанское государственное метеорологическое агентство из-за непогоды объявило максимальный уровень погодной опасности. В автономном сообществе Каталония приостановили движение пригородных поездов, в аэропорту Барселоны отменили порядка 50 рейсов.

Ранее житель подтопленной Валенсии рассказал, что в городе скупили питьевую воду и хлеб.