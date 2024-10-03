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Мужчину, терроризировавшего сотрудниц ПВЗ Wildberries во Владивостоке, отправили лечиться

Эксгибициониста, приходившего голым в ПВЗ Wildberries во Владивостоке, поймали

Извращенца, который пришел голым в пункт выдачи Wildberries во Владивостоке, задержали. Видео из ПВЗ опубликовал Telegram-канал Newsbox24.

Судя по кадрам, вечером 26 сентября голый мужчина зашел в пункт выдачи на проспекте Красного Знамени, когда там находились лишь две сотрудницы. Посетитель, перед этим, вероятно, гулявший по улице раздетым, побеспокоился о сохранении своей анонимности и надел медицинскую маску и кепку. Постояв пару минут у дверей, он покинул помещение.

Девушки сделали вид, что не обратили на появление мужчины никакого внимания, но в полицию все же обратились. Однако там им в приеме заявления отказали, ссылаясь на то, что работать некому.

Сегодня в пресс-службе УМВД по городу сообщили, что правоохранители все-таки установили личность эксгибициониста, пойманного за нарушением общественного порядка. Им оказался 57-летний житель Владивостока. Как уточняется, мужчину отправили на лечение «в специализированное заведение».

Ранее безработный эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц.

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