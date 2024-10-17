Четвертая жена жителя Таиланда выстрелила в пятую из-за ревности

В Таиланде четвертая жена выстрелила в пятую жену своего мужа из-за ревности. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 15 октября на одной из плантаций в южной провинции Накхон-Си-Тхаммарат. Позже 37-летняя жительница Таиланда Тханяпорн сдалась полиции, признав, что выстрелила в 40-летнюю Вассану, пятую жену своего мужа Чатчая. Тот стал свидетелем ссоры между ними и объяснил полиции, что проживал в одном доме со своими четвертой и пятой женами, где и произошла стрельба.

Незадолго до этого женщины поссорились, так как мужчина проводил больше времени с Вассаной. Чатчай решил разрядить обстановку и выстрелил в землю из пистолета, но это только раззадорило его жен. Тханяпорн удалось на время завладеть оружием во время потасовки, и она несколько раз нажала на курок. Ее соперница получила огнестрельные ранения в шею, спину и ногу. Врачи не смогли ее спасти.

После стрельбы Чатчай сбежал с места преступления, но был арестован на следующий день. Он заявил, что ему жалко своих жен, но продолжил настаивать на своей невиновности. Как уточняется, полиция пока не предъявила никому обвинений.

Ранее обманутый муж поджег жену после ее измены с его братом.