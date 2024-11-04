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В Красноярске пенсионер продал квартиру и отдал мошенникам 4,7 млн рублей

В Красноярске мошенники заставили пенсионера продать квартиру

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Shutterstock

Красноярский пенсионер остался без квартиры и накоплений, поверив мошенникам. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Мошенники связались с красноярским пенсионером в середине июля. Аферисты сообщили, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и все сбережения находятся под угрозой.

Пожилого мужчину убедили снять деньги со всех имеющихся счетов и перевести их на указанные реквизиты. Таким образом, потерпевший лишился 1,8 млн рублей. Позднее преступники снова позвонили россиянину, на этот раз от лица силовиков. Они рассказали, что кибераферисты продолжают атаку, квартиру красноярца якобы выставили на продажу, поэтому от недвижимости пенсионеру необходимо срочно избавиться.

В конце сентября мужчина продал свое жилье за 2,9 млн рублей. Вырученную сумму передал некому «инкассатору», который назвал кодовое слово. Лишь спустя время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 4,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Петербурга решила поменять счетчики и лишилась 6,7 млн рублей.

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