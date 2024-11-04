В Великом Новгороде провели фестиваль в честь Дня народного единства

В Великом Новгороде на площади Победы-Софийской прошел концерт, посвященный Дню народного единства. Жителям города напомнили историю появления праздника. Об этом сообщает информационное агентство «ФедералПресс».

Выступивший перед горожанами ветеран специальной военной операции Андрей Павлов заявил, что цель Дня народного единства — увековечить подвиг россиян на благо Родины.

Он отметил, что как ранее, так и сейчас представители различных иностранных государств стремятся вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику России.

Однако, по его словам, российский народ все теснее «сплачивается в едином желании не дать в обиду нашу страну».

На концерте также выступила сенатор РФ, замсекретаря реготделения партии «Единая Россия» Елена Писарева. Она напомнила о роли бойцов, отстаивающих на передовой «суверенитет России, ее границы и национальные ценности».

«А мы молимся в нашей святой Софии, в наших храмах за их скорейшее возвращение домой, за то, чтобы они были живы, здоровы и, конечно же, за нашу победу», — сказала сенатор.

На фестивале выступили местные творческие коллективы. Кроме того, для новгородцев провели дегустацию национальных блюд.