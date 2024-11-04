Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина чудом выжил под колесами поезда во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина попал под поезд и выжил

close
Shutterstock/Malbert

В Приморском крае мужчина получил травмы, попав под поезд, машинист пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе станции Океанская, машинист электрички заметил идущего по путям человека. Он попытался применить экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но избежать столкновения не удалось.

Под колесами поезда оказался мужчина, пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами