Мужчина чудом выжил под колесами поезда во Владивостоке

В Приморском крае мужчина получил травмы, попав под поезд, машинист пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе станции Океанская, машинист электрички заметил идущего по путям человека. Он попытался применить экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но избежать столкновения не удалось.

Под колесами поезда оказался мужчина, пострадавший чудом выжил, он госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти подросток-зацепер ехал на сцепке между вагонами и сорвался при торможении.