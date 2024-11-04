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Пьяный мужчина кидался с ножом на прохожих в Волгодонске

В Волгодонске мужчина кидался с ножом на прохожих и попал на видео

В Волгодонске очевидцы смогли обезвредить дебошира, который ходил по улице с ножом и угрожал прохожим. Об этом сообщается в Telegram-канале «Блокнот Волгодонск».

Инцидент произошел 3 ноября на улице Ленина, вдоль домов бродил мужчина и угрожал прохожим ножом. Он громко ругался и бросался на людей. Скрутить агрессора смогли очевидцы, они воспользовались перцовым баллончиком и отобрали у мужчины нож.

По предварительной информации, россиянин находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обратились ли местные жители в полицию — неизвестно.

До этого сообщалось, что петербуржец, угрожавший подростку ножом в автобусе, получил 3,5 года колонии. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии очевидцев достал туристический нож и начал размахивать им перед 16-летним пассажиром, сильно напугав юношу. При этом агрессор высказывал в адрес тинейджера угрозы применения насилия.

Ранее на Камчатке мужчина с ножом взял в заложники свою мать и угрожал прохожим.

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