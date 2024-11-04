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В Ессентуках грабитель представился полицейским, вывез прохожего в лес и избил

В Ставропольском крае лжеполицейский ограбил прохожего

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Global Look Press

В Ессентуках лжеполицейский вывез мужчину за город, а потом избил и ограбил, злоумышленника задержали. Об этом сообщает УМВД Ставропольского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний житель Ессентуков. Мужчина сообщил, что на улице к нему подошел незнакомец, который представился сотрудником полиции и попросил россиянина сесть в его машину и проехать в отдел.

После этого злоумышленник вывез мужчину за город, нанес несколько ударов по лицу и отобрал мобильный телефон. Лжеполицейский также зашел в мобильный банк пострадавшего, оформил займ на 24 тысячи рублей и перечислил деньги на свой счет.

Грабителя удалось задержать, им оказался 24-летний житель станицы Суворовской. Он признался в содеянном. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого сообщалось, что в Хабаровске мужчина притворился полицейским, чтобы помочь знакомой «выбить» долги. У местной жительницы возникли разногласия по поводу оплаты с мужчиной, который арендовал у нее жилье. Урегулировать конфликт она попросила своего 29-летнего сожителя, который купил в магазине форму МВД России, надел ее и вместе с двумя знакомыми приехал на встречу с арендатором.

Ранее трое мужчин представились полицейскими и похитили прохожего в Петербурге ради выкупа.

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