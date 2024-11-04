Геймер с Урала обманул влюбленных в него девушек на миллионы рублей

Геймер из Сухого Лога пользовался своим необъяснимым влиянием и выманивал деньги у студенток. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

По данным полиции, от 24-летнего геймера из Сухого Лога Дмитрия пострадали несколько девушек. При знакомстве он утверждал, что занимается перепродажей виртуальных предметов в Dota 2, говорил, что ему нужны средства, чтобы вывести заработок, а затем брал у подруг взаймы крупные суммы на свой «бизнес». Готовые на все ради любимого девушки брали кредиты и отправляли ему сбережения, однако возвращать деньги аферист не собирался.

»[Дмитрий] жаловался, что у него много долгов, финансовые трудности. Эля, чтобы помочь любимому, даже взяла кредит в 1,5 миллиона под залог квартиры. До этого еще переводила несколько сотен тысяч. Он обещал вернуть, но так и не сделал этого», — рассказала знакомая одной из пострадавших.

В тот момент Дмитрий и 23-летняя Эля жили вместе, но затем он разорвал с ней отношения и начал общаться со студенткой помоложе. Та в итоге отдала геймеру почти 500 тыс. Обе девушки написали заявления в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полицейские ищут других жертв афериста.

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