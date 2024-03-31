Вдова из Челябинска перевела «жениху» из Германии 5,5 млн рублей за два года переписки

Жительница Челябинска перевела все накопления жениху по переписке, ожидая его приезда из Германии. Об этом рассказали в полиции региона.

Недавно в районный отдел полиции обратилась женщина 1967 года рождения. Она пояснила, что столкнулась с аферистом и отдала ему около 5,5 млн рублей. Мужчина связался с ней в октябре 2021 года в одном из мессенджеров и заявил, что увидел ее фото в соцсетях и желает познакомиться.

Новый знакомый заявил, что проживает в Германии, а затем ввел женщину, ставшую вдовой, в заблуждение. Он пообещал приехать в Россию и жениться на ней, и с этих пор стал просить у собеседницы под различными предлогами денежные средства.

«Сначала это были ее личные сбережения, а после – кредитные средства. Кроме того, потерпевшая продала имущество, доставшееся ей в наследство от мужа», — отметили в ведомстве.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело, мошенника ищут.

Ранее россиянка взяла кредит и отдала деньги аферистам, надеясь поговорить с Леонардо Ди Каприо.