Пьяный россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь знакомого

В Саяногорске огласили приговор местному жителю, который изнасиловал четырехлетнюю дочь приятеля. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как удалось установить и доказать следствию, обвиняемый находился в гостях у своего приятеля. Оставшись наедине с его четырехлетней дочерью, пьяный мужчина надругался над ребенком.

В отношении подозреваемого в изнасиловании было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге. Мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу. Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника.

Ранее в Ивановской области мигрант надругался над 12-летним мальчиком.