«Пламя моментально охватило здание»: очевидец – о пожаре в частном доме в ХМАО

Очевидец пожара в дачном доме в Сургуте Андрей рассказал «Газете.Ru», что пламя быстро охватило здание, из-за сильного ветра его не сразу удалось потушить.

«Спать уже собирались ложиться, как слышим шум, грохот какой-то. В окно смотрю: пожарные машины заезжают, скорая и еще какие-то службы. Смотрю, из рядом стоящего дома дым валит. Пожарные очень оперативно развернули рукава, так как ветер очень сильный был, очень быстро раздул открытое пламя. Пожарные только команды передавали, из-за сильного ветра пламя моментально охватило все здание. Пламя сразу не получалось сбить из-за сильного ветра. Как сбили открытый огонь, валил только дым, в этот момент начали выносить погибших, родственники или знакомые начали плакать и кричать. Жутко, было все это слышать и видеть», — сказал он.

Как сообщила мэрия Сургута, 3 ноября в результате пожара в загородном доме в садово-огородном товариществе «Прибрежный-3» погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, еще одного пострадавшего госпитализировали. Причина возгорания устанавливается.

В связи с произошедшим местные власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревателей, уделить особое внимание присмотру за детьми.

Ранее в Тульской области при пожаре погибли трое детей.