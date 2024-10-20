В Тульской области при пожаре погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что пожар произошел в деревне Демидовка. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На место происшествия были направлены 15 специалистов и шесть единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 3:16 мск.

Пожарные обнаружили тела восьмилетней девочки, а также трехлетнего и четырехлетнего мальчиков. Родители отсутствовали на момент пожара, а здание не было оборудовано пожарным извещателем.

Причина возгорания устанавливается, добавили в МЧС.

Накануне сообщалось, что в Курске трое детей спаслись из горящей квартиры, возгорание произошло во время игры с феном.

Трое детей трех, девяти и 11 лет остались дома одни, они решили поиграть в полярников. Несовершеннолетние забрались под одеяло и включили фен, во время работы прибор заискрил.

Испугавшись, дети побежали к соседям и сообщили о пожаре в квартире, те вызвали экстренные службы. К приезду огнеборцев в комнате горел диван и личные вещи, возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

Ранее в Бурятии дети едва не спалили двухквартирный дом.