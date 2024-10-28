Российским школьникам и студентам рассказали о традициях гостеприимства

В российских школах и колледжах в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошел урок «Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства», сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Участники урока узнали, что гостеприимство является признаком доброжелательности и открытости ко всем, кто приезжает в Россию.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что традиции гостеприимства уходят в далекое прошлое и передаются из поколения в поколение.

Всего урок в онлайн-формате посмотрели более 3 млн человек.