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Российским школьникам и студентам рассказали о традициях гостеприимства

В школах России прошел урок «Гостеприимная России. Ко Дню народного единства»

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МБОУ НШ с. Биллингс

В российских школах и колледжах в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошел урок «Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства», сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Участники урока узнали, что гостеприимство является признаком доброжелательности и открытости ко всем, кто приезжает в Россию.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что традиции гостеприимства уходят в далекое прошлое и передаются из поколения в поколение.

Всего урок в онлайн-формате посмотрели более 3 млн человек.

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