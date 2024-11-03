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Обвиняемый в изнасиловании ростовчанки «Мистер Вселенная» попросился на СВО

«Мистер Вселенная» Кривенко попросился на СВО после обвинения в изнасиловании

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Эдуард Кривенко/VK

Эдуард Кривенко, обладающий титулом «Мистер Вселенная», и обвиняемый в изнасиловании 19-летней жительницы Ростова, направил прошение о направлении в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание 161.RU со ссылкой на адвоката.

«Сейчас дают им право уходить и на стадии предварительного следствия. При этом следствие приостанавливает дело и оформляют документы. Он не получит [судимость], если выживет. Дело будет закрыто и [Кривенко] не понесет никакой ответственности за изнасилование. Это законодательство наше», — отмечает Наталья Бабиева, адвокат изнасилованной Анастасии П.

Она подчеркнула, что ее клиентка не единственная потерпевшая в этом деле, однако адвокат не смогла ознакомиться со всеми материалами, так как следствие до этого этапа не дошло.

По словам юриста, знакомство Анастасии и Кривенко состоялось в 2023 году, и вскоре после начала общения Кривенко стал проявлять агрессивное поведение. Позже 19-летняя Анастасия заявила, что подверглась изнасилованию. По словам девушки, Кривенко удерживал ее в квартире, подвергал насилию в течение нескольких дней и унижал. Врачи зафиксировали у Анастасии травмы.

Зимой председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ростовской области «предпринять все необходимые меры» для проверки обстоятельств дела и защиты интересов потерпевшей.

Кривенко известен также тем, что объявил себя претендентом на наследство модельера Вячеслава Зайцева. Мужчина пришел на программу «Малахов» с папкой документов и стал утверждать, что в ней находится завещание, которое он якобы получил от кутюрье.

Ранее внучка Зайцева назвала Кривенко мошенником.

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