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Льготникам Подмосковья напомнили о возможности получить бесплатные зубные протезы

Более 12 тыс. льготников Подмосковья обеспечили бесплатными зубными протезами

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Илья Наймушин/РИА Новости

С начала 2024 года 12 тыс. льготников Московской области были обеспечены бесплатными зубными протезами, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона.

В ведомстве отметили, что бесплатное зубопротезирование могут получить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, жители могут обратиться в государственную поликлинику в любом городе региона.

Для получения услуги зубопротезирования необходимо посетить стоматолога, а потом оформить заявление на региональном портале госуслуг. В этом году на данную меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.

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