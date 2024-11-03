Льготникам Подмосковья напомнили о возможности получить бесплатные зубные протезы

С начала 2024 года 12 тыс. льготников Московской области были обеспечены бесплатными зубными протезами, сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона.

В ведомстве отметили, что бесплатное зубопротезирование могут получить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также с учетом доходов неработающие пенсионеры и предпенсионеры.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, жители могут обратиться в государственную поликлинику в любом городе региона.

Для получения услуги зубопротезирования необходимо посетить стоматолога, а потом оформить заявление на региональном портале госуслуг. В этом году на данную меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.