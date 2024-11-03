В Псковской области крабовые палочки и гребешки делали из аквариумных рыбок

В Псковской области раскрыто фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок, на предприятии подделывали ветеринарные документы. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Специалисты Россельхознадзора выявили факт ввода в оборот компанией ООО «Удмуртакваресурс» потенциально опасной и некачественной рыбной продукции. Площадка по производству морских деликатесов — мяса краба, крабовых палочек, гребешков, икры и печени кеты располагалась в Псковской области.

По данным ведомства, 73 тонны морской продукции были изготовлены из 48,5 тысяч аквариумных рыбок. При этом были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

«О факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы правоохранительные органы Псковской области для принятия мер реагирования», — сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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