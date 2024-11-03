В Ивановской области мигрант надругался над 12-летним мальчиком

В Ивановской области безработный гражданин Азербайджана подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение на ребенка произошло 29 октября, гражданин Азербайджана изнасиловал 12-летнего школьника. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько дней.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подробности о состоянии пострадавшего мальчика и другие детали произошедшего не приводятся.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге задержали гражданина Таджикистана, которого подозревают в изнасиловании школьницы. 21-летний молодой человек познакомился с 15-летней соотечественницей, которая учится в Курганской области. Спустя пару месяцев переписки иностранец предложил знакомой приехать к нему. Мигрант сам привез школьницу в Екатеринбург, в съемную квартиру. Там он хотел сблизиться с подростком, но та отказалась, и тогда молодой человек стал угрожать ей ножом, затем изнасиловал.

Ранее в Перми отец-педофил полгода насиловал шестилетнюю дочь.