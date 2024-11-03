«Не говорим лишнего»: вышедший из тюрьмы диггер Андрей Пыж рассказал, чем займется на воле

Петербургский урбекс-блогер Андрей Пыж (он же – МШ), который провел 3 года в колонии по делу о гостайне, продолжит заниматься своими YouTube-каналами после освобождения. Об этом диггер рассказал «Газете.Ru». По его словам, теперь его подход к съемкам будет аккуратнее.

«Я продолжу заниматься блогом. Естественно, в некоторых новых реалиях: разговариваем аккуратно, не говорим лишнего. Нужно привыкать к тому, что сейчас стало посложнее. В целом все то же самое: поездки, два канала, Telegram-канал. То же самое: заброшенные, незаброшенные всякие места, советское наследие, какое-то настоящее и тому подобное. Это никуда не девается, ребята ждут, и надо оправдать их ожидания. Тех, кто ждал меня все эти годы», — сказал Пыж.

Блогер уже месяц находится на свободе и все это время спит по 3-4 часа.

«Я просто входил в ритм жизни в течение этого месяца, привыкал. Думал: выйду — высплюсь. Но нет, это были мечты. Меня прямо подбрасывало в кровати, надо бежать, что-то делать», — заключил он.

В октябре 2021 года Андрея Пыжа, автора канала UrbanTurizm, признали виновным в получении данных о засекреченных подземных объектах Москвы, содержащих государственную тайну. Telegram-канал Baza сообщал, что арест мог быть связан с подготовкой съемок о московском «Метро-2».

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, ему удалось выйти по УДО 30 сентября 2024 года.

Ранее осужденный по делу о гостайне блогер Андрей Пыж рассказал, что в колонии питался шротом.