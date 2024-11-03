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В Нижневартовске сотрудника Росгвардии обвинили в изнасиловании мальчика

URA.ru: в Нижневартовске силовика подозревают в изнасиловании ребенка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В ХМАО сотрудник Росгвардии подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, мужчина изнасиловал мальчика в машине. Об этом сообщает URA.ru.

В надругательстве над подростком подозревают заместителя командира взвода вневедомственной охраны Росгвардии. По данным издания, мужчина заманил в машину мальчика и, угрожая оружием, изнасиловал его.

В Росгвардии ХМАО сообщили о проведении внутренней проверки, подозреваемый отстранен от работы и взят под стражу. Возбуждено уголовное дело, автомобиль и оружие изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге. Мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу. Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника.

Ранее в Новокузнецке неизвестный пытался изнасиловать ребенка в подъезде.

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