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Во Владивостоке трехлетний ребенок проглотил 101 магнит

В Приморье врачи извлекли из желудка ребенка 101 магнит

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Медики краевой детской больницы Владивостока спасли ребенка, который наглотался магнитных шариков, из желудка пациента достали более сотни инородных тел. Об этом сообщают «Вести Приморья».

Трехлетний мальчик поступил в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента огромное количество магнитных шариков, которые слиплись между собой.

Было принято решение о проведении операции, извлекать мелкие магнитики пришлось частями. В общей сложности из желудка ребенка достали 101 магнитный шарик. Состояние пострадавшего не вызывает у медиков опасения.

До этого сообщалось, что в Уфе врачи Республиканской клинической детской больницы достали из кишечника 11-летнего пациента восемь магнитов. Как пояснил школьник, он проглотил шарики от головоломки случайно. Медики провели ребенку малоинвазивную операцию. В стационаре мальчик находился неделю, после чего его выписали домой.

Ранее подмосковные врачи достали большую иглу из полового органа любопытного школьника.

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