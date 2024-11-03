Во Владивостоке трехлетний ребенок проглотил 101 магнит

Медики краевой детской больницы Владивостока спасли ребенка, который наглотался магнитных шариков, из желудка пациента достали более сотни инородных тел. Об этом сообщают «Вести Приморья».

Трехлетний мальчик поступил в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента огромное количество магнитных шариков, которые слиплись между собой.

Было принято решение о проведении операции, извлекать мелкие магнитики пришлось частями. В общей сложности из желудка ребенка достали 101 магнитный шарик. Состояние пострадавшего не вызывает у медиков опасения.

До этого сообщалось, что в Уфе врачи Республиканской клинической детской больницы достали из кишечника 11-летнего пациента восемь магнитов. Как пояснил школьник, он проглотил шарики от головоломки случайно. Медики провели ребенку малоинвазивную операцию. В стационаре мальчик находился неделю, после чего его выписали домой.

Ранее подмосковные врачи достали большую иглу из полового органа любопытного школьника.