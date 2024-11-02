«Тыкал оружием в грудь»: жители Сергиева Посада рассказали о вооруженном мужчине в городе

Полиция в подмосковном Сергиевом Посаде задержала вооруженного мужчину, который ходил по улицам города. Местный житель Виталий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что агрессор пытался его ударить и тыкал оружием ему в грудь. По его словам, идущим с занятий школьникам приходилось прятаться за машинами.

«Мы с женой вышли из дома в час дня до магазина на микрорайоне Ферма в городе Сергиев Посад. Услышали, что во дворе дома кто-то ходит, кричит что-то про славянство, Иисуса, белых и черных. Мы, проигнорировав это, пошли дальше. На подходе к задней части здания магазина нас догоняет неадекватный мужчина, начинает тыкать двуствольным оружием мне в грудь, пытается ударить, но не получилось. Мы развернулись и пошли в сторону дома, где уже было много народу. Он постоял, угрожал всем ружьем и ушел. Потом, перейдя через дорогу, ударил таксисту в стекло водительской двери. Позже, как выяснилось, ранил собаку и пробил двум мужчинам голову. Мимо идущие со школы дети прятались за машины, люди разбегались кто куда. Спасибо сотрудникам полиции, что задержали негодяя», — сказал он.

Еще одна местная жительница Мария (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что угрожавший ей ружьем мужчина был агрессивным и ругался, а также целился из оружия в убегавших от него подростков.

«Он был агрессивным, ругался, говорил: «Они меня обманули», «Я вас предупреждал», остальное невнятно. Изначально ругался с кем-то в припаркованной машине рядом с «Пятерочкой» на улице Солнечной. Затем хлопнул дверью машины и продолжил ругаться. Я относительно него была слева, чуть сзади, поэтому не сразу увидела ружье в его руках. Он повернулся влево, а там шли девочки со школьными рюкзаками. Они, видимо, увидели ружье и побежали с криками. Потом он развернулся ко мне. Не угрожал, но ружье было направлено в мою сторону. Я испугалась и замерла. Он сказал: «Добрый день», я ответила: «Здравствуйте». Он пошел в сторону, куда побежали девочки, а я побежала в подъезд. Поднялась домой, позвонила в полицию. Затем услышала крики на улице, посмотрела в окно. Этот человек бежал за двумя мальчиками-подростками и целился в них из ружья. Через несколько минут он снова прошел через двор дома, в руках было ружье и сумка. Я не заметила, чтобы он был под какими-то препаратами или алкоголем. Просто агрессивный мужчина в странной одежде», — добавила она.

2 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что жители подмосковного Сергиева Посада заметили у Дома офицеров на улице Замышляева вооруженного мужчину. По данным канала, одетый в тюбетейку агрессор напал на собаку, угрожал ружьем прохожим, крича о «борьбе с нечистью», а также стрелял по алкомаркетам.

Отмечается, что мужчину задержала полиция, по предварительным данным, он пьян. Известно, что он родом из Красноярского края и работает на стройке.

Ранее в Ульяновске мужчина обстрелял детей из страйкбольного ружья.