В Ульяновске сосед обстрелял детей из страйкбольного ружья

Житель Ульяновска стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из страйкбольного ружья по детям во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 31 августа во дворе дома в Кольцевом переулке, мужчине мешали дети, игравшие на площадке. Россиянин взял из дома страйкбольное ружье и несколько раз выстрелил, пуля попала в лицо одному из несовершеннолетних.

Родители пострадавшего обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства конфликта мужчины с подростками устанавливаются.

До этого сообщалось, что мужчина выстрелил в глаз мальчику на детской площадке в Ленобласти. Инцидент произошел в поселке Алексеевка, по предварительной информации мужчина стрелял на детской площадке из пневматического пистолета и попал в глаз 10-летнему мальчику. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 23-летний безработный, оружия при нем не было.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.