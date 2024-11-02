Участники программы для муниципальных команд новых регионов прошли обучение в Пятигорске

В Пятигорске завершается образовательный модуль для участников второго потока программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Об этом сообщили организаторы проекта.

Участники программы изучили лучшие практики пространственного развития территорий и стратегию развития города Пятигорска, обсудили вопросы закупок и управления имуществом, в том числе подведомственными учреждениями и предприятиями, приняли участие в практикуме по созданию контента в соцсетях и информационной работе в сети.

Перед участниками выступили руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике Анна Кумахова, замглавы администрации Пятигорска Виктория Карпова и первый заместитель министра финансов Ставропольского края Ирина Маркасьян.

Слушатели поделились своими отзывами о программе.

По мнению главы Славяносербского района Луганской народной республики Сергея Крамаренко, программа «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» — лучший образовательный проект, который был запущен в этом году.

«Для того, чтобы кем-либо руководить, необходимо сначала самому погрузиться в рабочие процессы производства, проникнуться проблематикой. И как показывает практика, сухая теория не дает того опыта, который мы приобретаем на подобных программах, что и делает их такими уникальными и успешными», — поделился впечатлениями он.

Евгений Подшивалов, директор программной дирекции ВШГУ Президентской академии, на базе которой реализуется программа отметил, что создатели проекта работают над повышением компетентности коллег из новых регионов для того, чтобы муниципалитеты Донбасса и Новороссии бесшовно интегрировались в российское правовое поле.

По итогам обучения состоится защита проектных работ, а также вручение удостоверений.

Всего для представителей новых регионов в ВШГУ Президентской академии разработано 76 программ повышения квалификации и переподготовки, в рамках которых будет обучено 20 тыс. человек. В 2023 году обучение прошли около 6 тыс. представителей публичной власти новых регионов России.