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Птиц во Франции научили собирать окурки за людьми

Independent: во французском парке 6 ворон собирают окурки за людьми в обмен на еду

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Pixabay

Птиц во Франции научили собирать за людей окурки в обмен на еду, пишет Independent. Как рассказали авторы идеи, эксперимент оказался весьма удачным.

Как пишут СМИ, Кристоф Габорит, основатель парка Пюи-дю-Фу, сначала научил двух ворон собирать окурки, брошенные посетителями на землю. Для этого мужчина использовал коробку с двумя отделениями, в одном из которых был мусор, а в другом угощение для птиц.

Вскоре вороны научились ассоциировать мусор с угощением и начали активно собирать окурки в корзину, тем самым упрощая работу дворникам и делая парк чище. Используя свой метод, Кристоф надрессировал шесть птиц.

Габорит надеется, что труд ворон заставит людей задуматься о том, что не стоит сорить у себя под ногами. Пользователи соцсетей похвалили Кристофа за идею.

«Вот если бы мы только могли научить людей убирать за собой мусор», — пишут комментаторы.

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