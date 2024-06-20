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Военный пробрался в спальню 11-летней девочки, разделся и напал на нее с ножом

WZZM 13: в США военный пробрался в дом семьи и напал с ножом на ребенка

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Shutterstock

В штате Мичиган мужчина проник в чужой дом, разделся и пробрался в спальню, где находились две несовершеннолетние девочки, он напал на них с ножом. Об этом сообщает телеканал WZZM 13.

Морской пехотинец Рикардо Перес Кастильо арестован за незаконное проникновение в жилище и попытку изнасилования несовершеннолетней. 24-летний военнослужащий пробрался в чужой дом ночью, сначала он зашел в комнату, где спали хозяева дома, но не стал на них нападать.

Он поднялся на второй этаж и проник в детскую, в комнате в это время находилась 11-летняя школьница и ее подруга, злоумышленник разделся и набросился на одну из девочек с ножом. На крики детей прибежал глава семьи, он сумел отобрать у мужчины холодное оружие и удерживал на кухне до приезда полицейских. Пострадавшую девочку госпитализировали с ножевыми ранениями, ее удалось спасти.

В ходе допросов морской пехотинец признался, что дом выбрал случайно, ребенка он планировал изнасиловать.

Ранее ребенок нашел под кроватью голого мужчину, который надел его трусы.

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