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Пара сыграла свадьбу во время прыжка с парашютом

Daily Mail: молодожены из Италии сыграли свадьбу во время прыжка с парашютом

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mancinoroberta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пара из Италии сыграла свадьбу во время прыжка с парашютом, пишет Daily Mail.

Роберта Манчино и Мануэль Бассо обменялись кольцами на высоте три километра во время прыжка с парашютом. 44-летняя невеста, известная как «самая сексуальная парашютистка в мире», была в белом свадебном платье, а 38-летний жених выбрал по такому случаю классический костюм.

Пара рассказала, что скорость их падения была около 200 километров в час, но в итоге все прошло так, как и было задумано. Вместе с молодоженами прыжок совершил их знакомый, который снимал все происходящее для соцсетей.

Роберта добавила, что совершила более 7000 прыжков с парашютом, поэтому не могла представить свою свадьбу по-другому.

Ранее в Китае женщина сыграла свадьбу с парализованным партнером через пять месяцев после знакомства.

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