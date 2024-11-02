Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда на Новый год и Рождество

На зимние праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Сапсаны»

close
Максим Блинов/РИА Новости

Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда на Новый год и Рождество. В этом убедилась «Газета.Ru» на сайте РЖД.

Так, ежедневно с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года появилось по два дополнительных рейса в обе стороны. Из Москвы можно взять билеты на рейс в 11:30 и в 11:40, а из Санкт-Петербурга — в 11:00 и в 11:10.

В мае заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин заявлял, что максимально возможная скорость интернета в поездах «Сапсан» может возрасти до 600 Мб/с. Он подчеркнул, что качество интернета, предоставляемого в поездах, уже повысилось. Компания уже опробовала в районе Твери Radio Ethernet — новую технологию раздачи интернета и планирует использовать ее на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Radio Ethernet способна довести скорость интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с.

По словам Чаркина, новыми технологиями, в первую очередь, будут обеспечены наиболее проблемные направления. В дальнейшем будут рассматриваться наиболее важные направления с точки зрения пассажиропотока.

Ранее в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» рассказали, что треть всех авиабилетов россиян на ноябрь приходится на вылеты из Москвы — 38% от общего числа бронирований.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами