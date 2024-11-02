Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда на Новый год и Рождество. В этом убедилась «Газета.Ru» на сайте РЖД.

Так, ежедневно с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года появилось по два дополнительных рейса в обе стороны. Из Москвы можно взять билеты на рейс в 11:30 и в 11:40, а из Санкт-Петербурга — в 11:00 и в 11:10.

В мае заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин заявлял, что максимально возможная скорость интернета в поездах «Сапсан» может возрасти до 600 Мб/с. Он подчеркнул, что качество интернета, предоставляемого в поездах, уже повысилось. Компания уже опробовала в районе Твери Radio Ethernet — новую технологию раздачи интернета и планирует использовать ее на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Radio Ethernet способна довести скорость интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с.

По словам Чаркина, новыми технологиями, в первую очередь, будут обеспечены наиболее проблемные направления. В дальнейшем будут рассматриваться наиболее важные направления с точки зрения пассажиропотока.

Ранее в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» рассказали, что треть всех авиабилетов россиян на ноябрь приходится на вылеты из Москвы — 38% от общего числа бронирований.