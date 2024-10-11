Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае набирают популярность банкетные залы на колесах

OC: мобильные банкетные залы на колесах становятся популярными в Китае

close
Douyin

В Китае становятся популярными мобильные банкетные залы на колесах, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, в сельских районах Китая наблюдается стремительный рост популярности грузовиков-трансформеров, которые могут за считанные минуты превратиться во вместительные банкетные залы. Эти уникальные транспортные средства впервые появились во Внутренней Монголии и быстро завоевали популярность в соседних регионах.

Трансформеры вмещают до 200 человек и идеально подходят для проведения разнообразных мероприятий — от свадеб до местных фестивалей. Интерьер таких помещений напоминает ресторан и включает в себя кондиционеры, большие проекционные экраны и аудиосистемы для караоке. Однако стоит отметить, что там нет кухни.

Как пояснил владелец одного из таких грузовиков, Лю, он сдает его в аренду за $1500 за два дня. Несмотря на высокую доходность, по его словам, пройдет немало времени, прежде чем он окупит полную стоимость фургона в размере $100 тысяч.

Ранее стало известно, что в Китае набирают популярность собачьи свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами