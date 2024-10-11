В Китае набирают популярность банкетные залы на колесах

В Китае становятся популярными мобильные банкетные залы на колесах, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, в сельских районах Китая наблюдается стремительный рост популярности грузовиков-трансформеров, которые могут за считанные минуты превратиться во вместительные банкетные залы. Эти уникальные транспортные средства впервые появились во Внутренней Монголии и быстро завоевали популярность в соседних регионах.

Трансформеры вмещают до 200 человек и идеально подходят для проведения разнообразных мероприятий — от свадеб до местных фестивалей. Интерьер таких помещений напоминает ресторан и включает в себя кондиционеры, большие проекционные экраны и аудиосистемы для караоке. Однако стоит отметить, что там нет кухни.

Как пояснил владелец одного из таких грузовиков, Лю, он сдает его в аренду за $1500 за два дня. Несмотря на высокую доходность, по его словам, пройдет немало времени, прежде чем он окупит полную стоимость фургона в размере $100 тысяч.

Ранее стало известно, что в Китае набирают популярность собачьи свадьбы.