Стая собак напала на второклассника в Хабаровске

В Хабаровском крае ребенок смог отбиться от стаи бездомных собак, мальчик получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во дворе ЖК «Парус» по улице Юнгов. Стая бродячих псов набросилась на мальчика, который вышел на детскую площадку. Псы повалили ребенка на землю и разодрали куртку. Мальчик смог отбиться и убежать домой.

Первую помощь ему оказали родители, собаки успели несколько раз укусить мальчика. Семья обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга искусанный бродячими собаками мальчик позвонил в полицию и попросил о помощи. Псы загнали школьника в заброшенное здание, он смог спрятаться от животных. Прибывшие на место службы обнаружили пострадавшего, он госпитализирован с множественными укушенными ранами лица, правой половины грудной клетки, рук и ног.

Ранее доберман вцепился в лицо девочки, когда она хотела его поцеловать.