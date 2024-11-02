Сайты российских судов заработали после глобального сбоя

Сайты российских судов, расположенные на общем сервисе ГАС «Правосудие», заработали после глобального сбоя, который произошел почти месяц назад. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Сервис ГАС «Правосудие» в результате кибератаки перестал работать вечером 6 октября 2024 года. Ответственность за инцидент взяла на себя проукраинская хакерская группировка BO Team. В связи с техническими работами в системе были недоступны публичная почта, сайты управлений судебного департамента в субъектах РФ.

Высказывалось мнение, что инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком. Данный тип вредоносного ПО удаляет все данные на компьютере при проникновении.

В управлении Судебного департамента в Московской области рассказывали, что на время ведомству пришлось принимать письма по «Почте России» или с нарочным.

Ранее выяснилось, что атакующие Россию хакеры сместили интерес с Москвы на регионы.