Москвич забросал детский сад бутылками с зажигательной смесью

Житель Москвы, недовольный соседством с детским садом, бросил в детей несколько бутылок с горючей жидкостью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 23-летнему местному жителю мешали воспитанники детского сада, которые шумели под окнами. Дебошир сбросил на детей несколько бутылок с зажигательной смесью.

Охрана образовательного учреждения вызвала полицию. Личность хулигана быстро установили, выяснилось, что мужчина находился в своей квартире под домашним арестом, он объяснил, что помимо борьбы с детьми хотел просто скоротать время в заключении. Воспитанники детсада не пострадали.

До этого сообщалось, что в Набережных Челнах подросток поджег полицейский автомобиль. Парень подпалил машину, принадлежавшую отделу Тукаевского района. Все это он снимал на видео. Подростка задержали. Инцидент проверят в том числе на наличие украинского следа.

Ранее россиянка пыталась поджечь здание мэрии и три машины ДПС.