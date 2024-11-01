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Врач оценил пользу плавания для детей

Врач Константинов: плавание полезно для здоровья детей

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Depositphotos

Маленьких детей полезно отдавать на плавание, потому что вода помогает снижать гипертонус мышц. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов.

По его словам, такое занятие также способствует нормальному развитию мышечной массы у детей, в особенности у грудничков.

«Не случайно в советский период времени, еще в 50-60-х годах прошлого столетия, в стандарт размещения детских поликлиник вписывался детский бассейн. Был оборудован лечебно-оздоровительный комплекс», — рассказал Константинов.

Врач также отметил, что плавание может послужить реабилитационным курсом для многих хронических заболеваний.

Методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов до этого говорил, что плаванием не следует заниматься при проблемах с сердцем, дыхательной системой, а также инфекционных заболеваниях кожи. При этом он подчеркнул, что плавание является отличным средством для укрепления здоровья, оказывающим положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшающим кровообращение и снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в Москве странные игры тренера по плаванию с ребенком попали на видео.

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