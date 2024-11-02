В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала мошенникам более 31 млн рублей

В Петербурге мошенники под видом сотрудников ФСБ оставили пенсионерку без квартиры и денег. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что почти месяц общалась по телефону с неизвестными. Аферисты представились сотрудниками силовых структур и ФСБ и убедили пенсионерку срочно продать четыре принадлежащие ей квартиры.

Все вырученные от продажи средства в сумме более 31 млн рублей, женщина передала курьеру. Примет неизвестных в силу возраста она не запомнила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее московская студентка отдала мошенникам украшения бабушки и дедушки.