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Физрука московского колледжа обвинили в изнасиловании ученика с шизофренией

Mash: в Москве педагога колледжа обвинили в изнасиловании больного юноши

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Мать 16-летнего учащегося одного из московских колледжей обвинила преподавателя физкультуры в изнасиловании сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. Женщина сообщила, что подозревает преподавателя физкультуры колледжа, в котором учится ее сын, в систематических изнасилованиях мальчика.

16-летний подросток признался матери, что преподаватель физкультуры насилует его последние два месяца у себя дома. Известно, что у юноши диагностирована шизофрения. Педагога задержали, он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Перми осудили местного жителя, который полгода насиловал шестилетнюю дочь и снимал с ней видео, за 19 эпизодов насилия он получил 23 года колонии. Насильника задержали, экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в форме педофилии.

Ранее в Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан.

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