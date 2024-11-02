Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетнюю девочку с опухолью зрительного нерва спасли тюменские врачи

В Тюмени врачи спасли ребенка с опухолью зрительного нерва

close
Телеграм-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области»

Тюменские медики помогли спасти зрение четырехлетней девочке из Ноябрьска, проведя сложную операцию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Оптическую глиому — опухоль, поражающую глазной нерв, у четырехлетней девочки из Ноябрьска обнаружили год назад. За сложную операцию взялись тюменские медики. Хирургическое вмешательство позволило сохранить ребенку один глаз на 100%, а также чувствительность второго глаза.

«Мы применяли самые высокие технологии. Использовали нейрофизиологический контроль во время операции: подключали специалистов, которые каждую секунду проверяли функции зрительного нерва», — рассказал заведующий отделением Федерального центра нейрохирургии Юрий Якимов.

Ребенок продолжает лечение под наблюдением врачей-офтальмологов, специалисты центра нейрохирургии продолжают консультировать родителей дистанционно.

Ранее новосибирские хирурги успешно удалили подростку опухоль головного мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами