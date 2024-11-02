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Таксисты украли 3,5 млн рублей у раненого бойца СВО после выписки из госпиталя

В Ростове задержаны таксисты, обокравшие раненого бойца СВО на 3,5 млн рублей

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Телеграм-канал «Ирина Волк»

В Ростове-на-Дону оперативники задержали двоих жителей Ставропольского края, подозреваемых в краже 3,5 млн рублей у военнослужащего, который проходил лечение после ранения в ростовском госпитале. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое мужчин познакомились с бойцом СВО около госпиталя, где военный проходил лечение после ранения. Потерпевший рассказал, что планирует поехать домой в Кемерово.

Новые знакомые предложили подвезти его на автомобиле. По дороге военный заснул, он очнулся уже в больнице без личных вещей. С его банковского счета пропали 3,5 млн рублей. Подозреваемых в ограблении удалось задержать.

«В ходе обысков у них изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ветерана СВО обокрали и отвезли работать за 900 рублей в день.

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