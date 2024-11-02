Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке мужчина с ножом взял в заложники свою мать и угрожал прохожим

В камчатском Елизово мужчина не выпускал из дома свою мать и угрожал прохожим

close
Depositphotos

В городе Елизово Камчатского края мужчина с ножом взял в заложники свою мать и угрожал прохожим расправой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента «Масс Медиа Камчатка» Александра Степаненко.

«Мужчина неадекватный, из балкона высовывается с ножом... Угрожает съемочным группам СМИ, прохожим, с некоторыми здоровается», — поделился журналист.

По его словам, у мужчины постоянно происходили перепады настроения.

Издание «Камчатка-информ» отмечало, что инцидент случился в одном из многоквартирных домов. Мужчина не выпускал из квартиры свою мать и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы.

Женщине с помощью правоохранительных органов удалось покинуть квартиру через окно. Ее сына задержали.

30 октября сообщалось, что жительница Петропавловска-Камчатского обвинила бывшего возлюбленного в избиениях и проблемах с психикой. Нетрезвый мужчина набросился на нее с плеткой и закрыл рот скотчем. В какой-то момент 32-летней пострадавшей удалось отправить родственникам сообщение, чтобы они пришли к дому и помогли ей сбежать через окно первого этажа. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Ранее на Камчатке воспитателя наказали за травму ребенка в детском саду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами