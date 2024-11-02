На Камчатке мужчина с ножом взял в заложники свою мать и угрожал прохожим

В городе Елизово Камчатского края мужчина с ножом взял в заложники свою мать и угрожал прохожим расправой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента «Масс Медиа Камчатка» Александра Степаненко.

«Мужчина неадекватный, из балкона высовывается с ножом... Угрожает съемочным группам СМИ, прохожим, с некоторыми здоровается», — поделился журналист.

По его словам, у мужчины постоянно происходили перепады настроения.

Издание «Камчатка-информ» отмечало, что инцидент случился в одном из многоквартирных домов. Мужчина не выпускал из квартиры свою мать и, размахивая ножом, выкрикивал угрозы.

Женщине с помощью правоохранительных органов удалось покинуть квартиру через окно. Ее сына задержали.

30 октября сообщалось, что жительница Петропавловска-Камчатского обвинила бывшего возлюбленного в избиениях и проблемах с психикой. Нетрезвый мужчина набросился на нее с плеткой и закрыл рот скотчем. В какой-то момент 32-летней пострадавшей удалось отправить родственникам сообщение, чтобы они пришли к дому и помогли ей сбежать через окно первого этажа. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

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