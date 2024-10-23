Эстония может забрать памятник Барклаю де Толли, подлежащий сносу в Латвии

В эстонской волости, где находится мавзолей российского военачальника Михаила Барклая де Толли, готовы принять на сохранение памятник полководцу, который планируют снести в Латвии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«В Йыгевесте, под Тырвой находится мавзолей Барклая де Толли, где полководец покоится со своей супругой... По мнению руководителей волости, рижскую статую можно было бы перевезти в Йыгевесте», — говорится в сообщении.

11 октября стало известно, что комиссия по финансовым и административным вопросам Рижской городской думы одобрила демонтаж нескольких памятников, в том числе монумента герою Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли.

Инициатором сноса памятника выступил заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс, который заявил, что монумент символизирует «прославление Российской империи и восхваление русификации».

Ранее в России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.