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Мужчина проплыл в тыкве по реке 72 километра и установил рекорд

UPI: американец проплыл 72 км в тыкве по реке за 26 часов и установил рекорд

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Guinness World Records

В США мужчина проплыл в тыкве по реке 72 километра и установил рекорд, пишет UPI.

Гэри Кристенсен из Орегона установил новый мировой рекорд, проплыв в тыкве 72 километра по реке Колумбия. На это у него ушло около 26 часов, что стало значимым событием для любителя гигантских тыкв, который выращивает их с 2011 года.

Кристенсен рассказал, что участвует в подобных заплывах с 2013 года, а последние четыре года становился победителем. По словам американца, он хотел показать более лучшее время, но из-за сильного ветра и течения не смог этого сделать.

«Скорость ветра достигала 56 километров в час, а волны были довольно сильные», — поделился он.

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