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Женщина съела с помощью палочек 37 зерен риса за минуту и установила рекорд

UPI: женщина из Бангладеш палочками за минуту съела 38 зерен риса и стала рекордсменкой

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Guinness World Records

Женщина из Бангладеш установила рекорд Гиннесса, съев китайскими палочками 37 зерен риса за минуту, пишет UPI.

Рекордсменку зовут Сумайя Хан, ей 24 года. Она установила новый рекорд, съев 37 зерен риса по отдельности за одну минуту с помощью палочек для еды. Сама женщина рассказала, что несколько лет питается только с помощью этого столового прибора.

«Я горжусь тем, что смогла достичь такого результата и стать частью чего-то значимого», — отметила она после успеха.

Начать пользоваться палочками ее подтолкнула любовь к рамену и корейской культуре. Предыдущий рекорд составлял 27 зерен риса за минуту, но Сумайя считает, что может улучшить свой же результат.

«Это действительно удивительно, и я счастлива, что мое имя теперь на слуху», — добавила Хан.

Ранее мужчина из Канады одновременно выгулял 38 собак и установил мировой рекорд. Собаки, участвовавшие в акции, были предоставлены как раз корейским приютом бездомных животных.

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