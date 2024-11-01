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В Москве отменили приговор ветерану спецоперации, вступившемуся за прохожего

Суд в Москве отменил приговор ветерану СВО Шевченко, вступившемуся за прохожего

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Depositphotos

Суд отменил обвинительный приговор в отношении ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине Сергея Шевченко, который во время отпуска в Москве заступился за подвергшегося нападению человека. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд. Как рассказала пресс-секретарь инстанции Ирина Жирнова, делопроизводство было прекращено.

«На основании ч. 1 ст. 24 УПК [РФ] за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию. Мера пресечения майору отменена, его освободят из-под стражи в установленном законом порядке», — добавила она.

Жирнова уточнила, что решение суда уже вступило в законную силу. Тем не менее у потерпевших и их адвокатов есть возможность обжаловать отмену обвинительного приговора в отношении ветерана СВО в течение шести месяцев.

Шевченко приговорили к трем годам лишения свободы в августе 2024 года. Участника боевых действий на Украине, награжденного медалью Жукова, задержали после того, как он заступился за прохожего в Москве. Мужчину избивали сразу три человека, по отношению к которым ветерану СВО пришлось применить грубую силу.

Ранее в Московской области пьяный мужчина напал на ветерана СВО.

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