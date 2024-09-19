В Московской области пьяный мужчина напал на ветерана СВО

В подмосковной Балашихе неизвестный напал на ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru со ссылкой на супругу бывшего солдата Вооруженных сил РФ.

Женщина представилась Светланой. По ее словам, инцидент произошел, когда они с мужем пошли в магазин.

На выходе из торгового зала жительницу Балашихи по кепке ударил незнакомый мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда участник боевых действий на Украине вступился за жену, попытавшись цивилизованно урегулировать конфликт.

Однако нарушитель общественного порядка не стал слушать доводы другого мужчины и «полез в драку».

«Муж Светланы дал отпор обидчику, но ему повредили вторую ногу — первая у него была травмирована после ранения, полученного еще в 2022 году», — говорится в материале.

Как рассказала женщина, дебошир не стал скрываться с места происшествия. Он дождался прибытия сотрудников правоохранительных органов, но, что было дальше, в настоящее время неизвестно.

Ранее в Приморском крае задержали подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана СВО.